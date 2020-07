La nomination de Me Éric Dupond-Moretti fait déjà parler au sein de la société béninoise. Et pour cause, le tout nouveau ministre de la justice est (ou était) l’avocat de l’opposant béninois Sébastien Ajavon. Pour certains cette nomination va influer sur la politique béninoise. C’est le cas du Pr Nathanael kitty qui nous offre cette réaction à chaud sur la nomination du ténor du barreau français.

Réaction du Pr Nathanael kitty à la nomination de Me Éric Dupond-Moretti

L’avocat de Sébastien Ajavon dans l’affaire dite de 20kgs de cocaïne, maître Éric Dupond-Moretti, nommé Ministre de la Justice en France. Ce dernier avait été très critique de la procédure pénale ayant conduit Sébastien Ajavon devant la criet. Le pourvoi qu’il avait formé contre la condamnation de Sébastien Ajavon est coincé devant la juridiction.

Sa nomination peut permettre de donner un coup de main à la pression sur le président Talon en vue d’une gouvernance plus respectueuse des droits humains. Dans une atmosphère de fin de mandat, cette nomination peut être favorable à l’opposition politique qui a une voix de plus dans l’entourage de Macron pour coincer Talon dans son élan autoritariste.

Pr Nathanael Kitty