Les critiques du nouveau maire de Colombes, dans les Hauts-de-Seine, ne passent pas. En effet, Patrick Chaimovitch, élu EELV, a récemment comparé la gendarmerie française à l’ancienne police de Vichy, lorsque la France était sous l’occupation de l’Allemagne. Face à de telles attaques, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a confirmé qu’il envisageait de déposer plainte.

C’est le 19 juillet dernier, à l’occasion de commémoration de la rafle du Vel d’Hiv, que l’élu a tenu cette petite phrase. Selon lui, les policiers qui traquent migrants, sans-papiers et autres personnes traversant des situations instables et difficiles, sont les mêmes que celles et ceux qui ont collaboré avec l’Allemagne en 39-45, lorsque la France était occupée. De quoi susciter un véritable tollé et une indignation générale.

Gérald Darmanin souhaite déposer plainte

Plusieurs syndicats de police sont ainsi montés au créneau, alors que Gérald Darmanin, le ministre français de l’Intérieur, a lui aussi tenu à réagir. Sur Twitter, il a qualifié les propos de l’élu, d’irresponsables. À ses yeux, ils visent à dénigrer les services de police et de gendarmerie. Une plainte est à l’étude et celle-ci pourrait être déposée dans les heures à venir. Face au tollé général, Patrick Chaimovitch a tenu à s’expliquer.

L’élu de Colombes tente de s’expliquer

Sur Twitter, il a tenu à rappeler que la rafle du Vel d’Hiv, au même titre que les autres génocides, a été orientée en direction d’une minorité qui n’avait d’autres choix que de subir. L’ennemi Nazi ne laissait aucune chance aux personnes de confessions juives. Aujourd’hui, les migrants et les plus démunis se retrouvent, dans une certaine mesure, victime de la même situation « parce qu’ils sont différents ». Des explications qui n’ont convaincu absolument personne.