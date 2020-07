Il s’agit au total de 6 six Yéménites qui avaient porté plainte avec constitution de partie civile auprès du pôle crimes contre l’humanité du tribunal de Paris. Dans leur plainte, les requérants ont dénoncé des actes de torture accomplis par les forces armées des Émirats arabes unis, sous couvert du prince héritier Mohammed ben Zayed, qui est le commandant suprême des forces armées du pays.

A en croire l’un des plaignants, il a été « placé dans un “trou” aussi grand qu’un tonneau pendant quarante-huit heures, les pieds et les mains liés par des fils de fer. » Il a ajouté avoir a été « déshabillé et pendu par les mains au plafond pendant plusieurs heures », avec plusieurs autres actes de torture, comme transcrits par la plainte. D’après les plaignants, le prince serait « susceptible d’avoir fourni les moyens et les instructions pour la réalisation de ces infractions »

Une plainte classée

Egalement, une autre plainte avait été déposée contre le prince par trois Qataris pour « complicités d’actes de torture et disparition forcée » commis par les agents de la sûreté de l’Etat des Emirats arabes Unis entre février 2013 et mai 2015. Malheureusement, cette plainte a été classée sans suite par le parquet, qui avait jugé n’avoir pas compétence pour mener les investigations.

En effet, c’était à l’occasion d’une visite du prince à Paris le 21 novembre 2018, pour échanger avec le président Emmanuel Macron à propos de la situation au Moyen-Orient, que les plaintes avaient été déposées. Ceci, à cause de la « compétence universelle » qui est reconnue à la justice française pour les crimes les plus graves et qui lui offre ainsi, la possibilité de poursuivre et de condamner les auteurs et les alliés de ces crimes qui se retrouveraient dans l’Hexagone. Pour cela, la justice française a ouvert en octobre 2019 une information judiciaire à l’encontre du prince.

De grands espoirs sur la justice française

Pour Me Joseph Breham, l’avocat des plaignants, ses clients « se réjouissent de cette ouverture d’information et fondent de grands espoirs sur la justice française ». A propos du conflit au Yémen, les Émirats arabes unis se sont engagés aux côtés de l’Arabie saoudite pour combattre les rebelles Houthis, qui ont depuis 2014 assiégé Sanaa.