Jean Castex, le nouveau Premier ministre français a formé son gouvernement et ce que l’on peut dire, c’est qu’il suscite une vive controverse au sein de la population française. De nouvelles têtes sont apparues et l’on note également le retour des personnalités qui avaient disparu des radars de la politique, parmi lesquelles Roseline Bachelot qui fut nommée ministre de la culture. Des ministres fraîchement nommés ne font pas du tout le consensus comme c’est le cas avec Gérald Darmanin ministre de l’Intérieur et Eric Dupond Moretti le tout nouveau ministre de la justice.

La nomination de Dupond-Moretti comme garde des Sceaux a résonné comme un coup de tonnerre, ce ténor du barreau est une personnalité qui ne laisse personne indifférent. Il s’est fait connaître au fil des années en défendant bon nombre de personnalités connues au sein de l’opinion publique. Dupond-Moretti est aussi connu pour ses prises de positions très tranchées. Dès sa nomination, de nombreux mouvements féministes ont battu le pavé pour contester ce choix porté sur lui.

Le syndicat des magistrats hostiles à Moretti

Même dans le milieu judiciaire, le nouveau garde des Sceaux ne fait pas l’unanimité. L’Union syndicale des magistrats (USM) voit d’un très mauvais œil la récente nomination de l’avocat au poste de ministre de la justice. La situation connaît une autre tournure avec la récente décision prise par Luc Lennon, le procureur de la République de Basse-Terre en Guadeloupe.

Ce dernier a exprimé à sa supérieure son souhait d’être déchargé de ses fonctions. Luc Lennon est ferme, il ne veut pas travailler aux côtés d’Éric Dupond-Moretti. Le juge Lennon a confirmé sa décision, il estime que la nomination de Dupond-Moretti est un sérieux revers pour l’indépendance de la justice. Il a tenu à préciser que cette décision ne l’engage que lui seul. Les prochains jours s’annoncent donc tendus pour le nouveau ministre de la justice.