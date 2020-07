La décision d’interdire l’accès au géant chinois des télécommunications, Huawei, pour la 5G au Royaume-Uni pourrait être revue, si le président américain Donald Trump n’est pas réélu. L’information a été donnée par un média britannique. Selon lui, la Grande-Bretagne aurait confié au mastodonte chinois que sa récente décision de l’interdire au réseau de télécommunications 5G pourrait être réexaminée, si un démocrate gagnait la course à la Maison Blanche. Cependant, ces aveux contredisent les déclarations publiques faites par les autorités britanniques, au moment où elles annonçaient ne plus avoir recours à Huawei, la semaine dernière.

Les préoccupations relevées par le NCSC

Le gouvernement britannique avait ainsi indiqué que l’entreprise chinoise avait été bannie à cause de nouvelles préoccupations en ce qui concerne la sécurité, relevées par le National Cyber Security Center (NCSC), tout en n’évoquant pas des motifs « géopolitiques ». Le secrétaire d’Etat britannique au Numérique, à la Culture, aux médias et au sport, Oliver Dowden, avait fait savoir : « Le NCSC a signalé aux ministres qu’il avait considérablement modifié son évaluation de la sécurité sur la présence de Huawei au sein du réseau 5G du Royaume-Uni. Compte tenu de l’incertitude que cela crée autour de la chaîne d’approvisionnement de Huawei, le Royaume-Uni n’est plus certain qu’il sera en mesure de garantir la sécurité des futurs équipements 5G d’Huawei, affectés par le changement des règles américaines sur les produits étrangers ».

Un retard dans le déploiement de la 5G

Tout compte fait, les interdictions américaines semblent avoir des impacts sur les produits Huawei. Chose qui ne permettrait plus de garantir un niveau de sécurité crédible pour les citoyens britanniques. Notons que l’interdiction d’accès au sol britannique pour la 5G de Huawei, pourrait inclure un important retard dans le déploiement de 5G, en Grande-Bretagne. Selon Huawei, elle pourrait s’étendre sur une dizaine d’années, et pourrait s’évaluer à 32 milliards d’euros.