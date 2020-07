Samsung, est restée pendant des années la plus grande marque de smartphones au monde, du moins en termes d’unités vendues. Avec le développement de sa technologie 5G, Huawei avait eu un moment, bon espoir de pouvoir détrôner le fabricant sud-coréen. Mais les démêlés avec les USA et son retrait de la licence Android a forcé, la marque chinoise à se restructurer et à accuser un certain retard. Un retard qu’à cause de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus, elle avait réussi à combler, étant désormais selon Canalys, leader mondial du marché des smartphones.

Huawei réussit un exploit…

Huawei depuis longtemps visait la première place et savait pour cela devoir battre à plates coutures Samsung. Mais la crise technologique et commerciale avec les autorités américaines, avait vu Google être dans l’obligation de lui retirer sa licence. Un retrait de License qui mettait les téléphones Huawei dans l’incapacité de fournir les plates-formes Google Play ou des services Google comme Gmail, Google Drive, Google Maps, ou même YouTube. Mais Huawei ne s’était pas avoué pour vaincu et avait développé son propre système d’exploitation, destiné surtout au marché chinois.

Un pari que ma crise sanitaire avait achevé de rendre gagnant puisque de gros marchés réguliers avaient dû fermés. Des marchés clés tels que celui de l’Inde, de l’Amérique latine, d’Europe et des États-Unis, avaient été « verrouillés » et Samsung avait vu son volume de vente, en être drastiquement affecté. Le marché chinois lui, remis en premier de la pandémie, avait rapidement retrouvé ses marques.

Et selon, Canalys, un cabinet d’analystes de marché technologique mondial de premier plan ; Huawei dépassant Samsung pour la première fois, réussissait a écoulé 55,8 millions d’appareils contre seulement 53,7 millions d’unités pour la marque sud-coréenne. Une situation qui selon le cabinet, pourrait cependant rapidement changer, une fois la crise jugulée au niveau mondial.