La récente affaire qui a secoué la toile sénégalaise continue de faire des vagues alors que les trois prévenus, accusés d’avoir perpétré les actes odieux, vont comparaître ce vendredi 24 juillet devant le juge. Outre les nombreuses personnalités qui ont réagi à l’affaire, la star Coumba Gawlo qui soutient et défend la cause féminine au Sénégal a réagi au micro de la presse locale. Pour Coumba Gawlo, rien ne peut justifier que l’on bafoue les droits humains.

Coupable ou pas, la jeune victime ne mérite pas cette humiliation. C’est en résumé ce que l’on peut retenir des propos de la star sénégalaise. On ne peut se faire justice soi-même : “Tu vois des hommes et des femmes qui sont filmés et humiliés à travers le net. Même s’ils sont coupables, on oublie que ce sont des êtres humains qui ont des familles et des parents et qu’ils ont droit à la dignité humaine” a déclaré la star sénégalaise.

Pour rappel, l’affaire avait indigné plus d’un. Une jeune femme accusée de vol avait été humiliée, filmée et la vidéo publiée sur la toile. Trois personnes ont été identifiées et sont depuis poursuivi devant la justice pour leurs actes. Ibrahima Diaw, Babacar Ndiaye et Moussa Diallo, ont été arrêtés par la police de Dieuppeul et vont être présentés devant le juge ce vendredi.