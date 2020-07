Tout avait commencé au cours du mois de mai quand, on ne sait quel malin génie a pu souffler l’idée à un groupe d’étudiants qui avait décidé d’organiser des « Covid party ». L’objectif était d’organiser des festivités entre des personnes atteintes par le virus et d’autres qui ne l’ont pas encore attrapé, dans l’intention que ces dernières se contaminent et développent une immunité. D’autres sont allés loin en proposant de grosses sommes à la première personne ayant participé à la fête et qui va prouver par un test qu’elle a le virus.

Mais bien évidemment, il s’agit d’une très mauvaise idée. La preuve, un jeune américain trentenaire de la ville de San Antonio, qui avait pris part à un « Covid party », vient de succomber à sa contamination. Lui-même quelques instants avant sa mort a reconnu son erreur affirmant qu’il pensait que le coronavirus n’était qu’une invention. « Je crois que j’ai fait une erreur. Je pensais que le virus était une intox mais ce n’est pas le cas », a-t-il confié à l’une des infirmières de l’hôpital dans lequel il avait été admis.

Un avis partagé

Pourtant, dès les débuts du phénomène, les autorités étatiques de Washington avaient mis en garde contre l’aberration que constituait le « Covid party ». Sur la possibilité de développement d’une forme d’immunité par certaines personnes, les scientifiques restent encore divisés pour l’heure sur la question. Par ailleurs, même si le taux de mortalité concernant les personnes âgées de moins de 50 ans, se situe entre 4 % et 5 %, le coronavirus peut avoir des conséquences dangereuses sur leur santé. Avis donc aux dubitatifs.