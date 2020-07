Cela fait maintenant une année que l’ancien président du Haut conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanor Dieng, nous a quitté. L’homme politique décédé à l’âge de 72 ans à Bordeaux, des suites d’une longue maladie, avait marqué son passage dans les hautes sphères de l’Etat sénégalais par sa rigueur, son calme et sa discrétion, que ses adversaires et camarades retiennent de lui. Le mercredi 17 juillet 2019, son corps était attendu à l’aéroport Blaise Diagne de Dakar. La dépouille de l’illustre disparu avait été inhumée à Nguéniène, dans le département de Mbour, une localité où il était maire.

Un « Grand Républicain »

A ce moment, c’était toute la classe politique sénégalaise qui avait rendu hommage à l’ex-Premier secrétaire et membre du parti socialiste. Dans un communiqué, l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade, avait témoigné de la perte de ce « Grand Républicain ». Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, qui devait se rendre en Egypte pour assister à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), avait choisi annuler son voyage pour prendre part aux obsèques du président du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT). Pour acheminer la dépouille de ce dernier à Dakar, le président de la République avait ordonné un vol spécial.

Une épaisse fumée noire sortait du véhicule présidentiel

A la levée du corps à Paris, était également présent, l’ancien Premier ministre sénégalais Abdou Diouf. Rappelons qu’à quelques kilomètres, à l’entrée de Nguéniène, lieu où Ousmane Tanor Dieng avait été inhumé, la voiture qui transportait le président sénégalais et son homologue malien Ibrahim Boubacar Keita, avait connu quelques problèmes techniques. Une grosse fumée noire qui sortait du véhicule, et qui avait mobilisé la garde républicaine et les sapeurs-pompiers, avait finalement été maîtrisée. Après l’intervention de ces derniers, le cortège présidentiel avait pu reprendre la route.