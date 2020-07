Margaret Trudeau, mère du Premier ministre canadien Justin Trudeau, a pris part à un voyage organisé par l’organisme caritatif international, WE Charity. L’information a été donnée par un média canadien, qui a précisé que le voyage avait eu lieu au Kenya, en bordure de la réserve nationale du Masaï Mara, à plus de 200 km de la capitale, Naïrobi. La mère de Justin Trudeau y était, à titre d’invitée « honoraire », à l’occasion de l’inauguration d’un collège WE, où une formation en vue d’obtenir un diplôme en tourisme, est administrée à des jeunes filles.

Une pratique courante à forte rentabilité

En compagnie de Craig Kielburger, cofondateur de l’organisation, le 17 juillet 2019, Margaret Trudeau avait dit : « La célébration d’aujourd’hui a rempli mon cœur d’espoir et de joie ». Quand le média s’est rapproché de WE Charity pour essayer de connaître la personne qui a payé les frais de voyage de Margaret Trudeau, l’organisme caritatif n’a pas donné de réponse. En début de semaine, WE Charity a fait comprendre que c’était une pratique courante à forte rentabilité d’offrir des voyages gratuits aux donateurs. « Après leurs voyages, les donateurs donnent des dizaines de millions de dollars pour améliorer directement les vies de centaines de milliers de bénéficiaires » avait-il indiqué.

32 000 dollars pour 8 discours

Rappelons qu’une grosse polémique impliquant Justin Trudeau a éclaté, depuis plusieurs semaines, quand l’organisme a révélé avoir payé plusieurs membres de la famille du Premier ministre. A l’en croire, la belle-sœur de Justin Trudeau a reçu 1400 millions de dollars pour un événement en 2012 et son époux Alexandre Trudeau a obtenu 32 000 dollars pour 8 discours en 2017 et 2018. Margaret Trudeau avait, selon l’organisme, reçu 250 000 dollars pour 28 apparitions aux côtés de WE Charity, durant des journées caritatives. Le Premier ministre a par ailleurs assuré que les membres de sa famille œuvraient gratuitement aux côtés de l’organisme.

Le gouvernement canadien avait cédé à la fin du mois de juin dernier, à WE Charity, un contrat de 19,5 millions de dollars sans appels d’offres, pour la gestion et la distribution de 900 millions de dollars en bourses canadiennes, concernant le bénévolat étudiant.