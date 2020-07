Le mercredi prochain 29 juillet 2020, la coalition de partis au pouvoir, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) procèdera au choix de son candidat pour la présidentielle du 31 octobre. Ce candidat, selon les membres du directoire du RHDP doit remporter le scrutin dès le premier tour. Alors, le parti devra réfléchir par deux fois afin de trouver le remplaçant d’Amadou Gon Coulibaly qui était initialement annoncé, mais dont le sort en a décidé autrement.

Cependant, pour la grande majorité des membres du parti, l’heure n’est plus à la réflexion puisque les élections sont dans trois mois et un choix précipité pourrait conduire à l’échec du parti. C’est ce que pense également Kandia Camara, la ministre ivoirienne de l’Education nationale, qui dans une vidéo qu’elle a publiée sur toile, a supplié le président Ouattara à se représenter pour un troisième mandat.

« Tenant compte du timing très serré, la personne qui peut nous faire gagner et maintenir la cohésion au sein du parti, garantir la paix et la stabilité tout en poursuivant le programme de développement, c’est bel et bien Alassane Ouattara, » a affirmé la membre du directoire du parti après avoir évoqué plusieurs contraintes comme l’absence d’« un plan B » au niveau du parti après Gon.

“Régler des comptes et créer des tensions dans le pays”

« Ce sont ces arguments qui font que personnellement, je suis totalement en phase avec ceux qui pensent que le Président doit briguer un autre mandat. Evidemment, nos adversaires souhaitent qu’il en soit autrement » a ajouté Mme Camara. Pour celle qui s’est considérée comme la fille du président Ouattara, il très important que le RHDP gagne cette élection parce qu’en face d’eux se trouvent des adversaires préparés qui pensent régler des comptes une fois au pouvoir.

« La politique, c’est aussi la saine appréciation des réalités du moment. La réalité d’aujourd’hui commande que nous allions à cette élection en rang serré. Surtout que nous avons des adversaires qui n’ont d’autres programmes que de venir au pouvoir pour se venger, régler des comptes et créer des tensions dans le pays » a-t-elle avoué. Serait-ce que la ministre reconnait que le pouvoir RHDP s’est fait assez d’ennemis durant ses deux mandats et que ceux-ci feront la chasse aux sorcières une fois au pouvoir ?

Nous n’allons pas nous laisser émouvoir

En tout cas, ce qui est connu de l’opinion publique, c’est qu’au cours des deux mandats du président Alassane Ouattara, plusieurs de ses amis se sont transformés en ennemis. Certains sont exilés, d’autres sont en prison et ceux-ci sont en train de faire alliance pour remporter la présidentielle. Toutefois, dans son intervention, la ministre de l’Education a fait figure d’une certaine sérénité : « nous restons vigilants, nous n’allons pas nous laisser émouvoir » a-t-elle rassuré.