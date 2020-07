Une exposition consacrée à John Wayne, mastodonte du septième art américain a été retirée des couloirs de la prestigieuse école de cinéma californienne, l’USC School of Cinematics Arts, le vendredi 10 juillet dernier. L’établissement a estimé qu’ « en tant qu’acteur du changement dans la promotion des valeurs et des expériences culturelles antiracistes », il n’est pas possible de garder cet hommage à l’un de ses plus célèbres pensionnaires. En effet, il est reproché à ce conservateur assumé, d’avoir tenu de son vivant, des propos racistes.

«Je crois en la suprématie blanche »

Il avait en effet dit croire en la suprématie blanche. Questionné sur la figure de la lutte antiraciste des années 1970, Angela Davis, il avait laissé entendre que: «je crois en la suprématie blanche tant que les Noirs ne seront pas formés au point de pouvoir exercer des responsabilités ». Il était allé plus loin en n’acceptant pas de « se sentir coupable du fait que voici cinq ou dix générations, ces gens étaient des esclaves », tout en regrettant que « certains Noirs tentent de forcer la main pour entrer à l’université alors qu’ils n’ont pas réussi les tests et n’ont pas le bagage requis ». Au regard de ces propos de John Wayne, son fils Ethan est venu à sa rescousse.

La colère de Donald Trump

« Il ne fait aucun doute que les paroles prononcées par John Wayne lors d’une interview il y a 50 ans ont causé de la douleur et de la colère » a-t-il fait savoir, exhortant à ne pas prêter attention aux déclarations de son père. Notons que ces propos du géant du cinéma américain ont fait l’objet de polémique ces dernières années. En plein mouvement Black Lives Matter, les démocrates avaient demandé, à la fin du mois de juin dernier, que l’aéroport John Wayne soit rebaptisé. Cela avait provoqué la colère de Donald Trump, qui avait traité ses adversaires de « bons à rien » sur Twitter.