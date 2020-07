Le Sénégal c’était, selon un communiqué du Ministère de la Santé et de l’action sociale, à la date d’hier mardi 28 juillet 2020, 9805 cas déclarés positifs, 6591 personnes guéries, 198 personnes décédées, et plus de 3000 encore en traitement. Une situation qui comparée d’autres pays de la sous-région, tel la Côte d’Ivoire ou le Nigéria, était somme toute enviable. Conscientes de ce fait, les autorités sénégalaises ne lésinent sur aucunes mesures pour faire baisser drastiquement le taux de contamination.

Des mesures pas toujours comprises et acceptées de la population. Ce Dimanche à Keur Massar, une commune du département de Pikine à l’Ouest du pays, des commerçants en colère du manque à gagner significatif généré par les mesures municipales de prévention, attaquait l’hôtel de ville de la commune et y occasionnaient de nombreux dommages.

Une vingtaine de casseurs arrêtés

Des images de l’assaut de la mairie de Keur Massar avaient circulé sur les réseaux sociaux au Sénégal. Des images sur lesquels on pouvait voir l’édifice communal en feu. Selon la presse, les dommages causés étaient par les assaillants, des marchands ambulants, étaient importants. Un acte extrême pour réclamer la levée des mesures de prévention, qui avaient induits fermeture de marchés, cantines et autres lieux de commerces, et impacter leurs sources potentielles de revenus.

Ces manifestants assimilés à des vandales ont été pris en chasse par les autorités policières et de sécurité du département. D’une dizaine de personnes appréhendées le jour des faits, ils seraient au total un peu plus d’une vingtaine aux mains des forces de l’ordre ; et devront répondre de nombreux chefs d’accusation dont entre autres, ceux de destruction de biens publics et d’atteinte à la représentation de l’autorité publique.

La pandémie du nouveau coronavirus a occasionné sur le plan mondial une récession économique qui mettait en difficultés même les économies les plus fortes. Au Sénégal, le gouvernement Sall conscient de l’impact de la pandémie aurait sur l’économie du pays et notamment sur le vécu des populations les plus vulnérables, initiait il y a peu, un fonds de riposte et de solidarité, Force-Covid-19 doté de 1000 milliards de FCFA.