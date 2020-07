Le président brésilien est à nouveau au cœur d’une polémique. En effet, alors qu’il est en isolement après avoir été déclaré positif au nouveau coronavirus, Jair Bolsonaro a été pris en photo en train de se promener à moto hors de sa résidence officielle à Brasilia. Selon ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, il se serait entretenu avec des balayeurs. On pouvait voir le président d’extrême droite sans masque et sans casque en train de discuter avec ces agents d’entretien. Sur une image, on peut le voir faire la main à l’un des balayeurs.

Toujours positif au virus…

Mais à ce niveau la visière de son casque est baissée et il observe une distance. Sur une autre photo, le casque du président est enlevé et il était également sans masque. Le président brésilien sexagénaire avait annoncé la nouvelle relative à sa contamination le 7 juillet dernier. Le mercredi, il avait également annoncé qu’il se sentait mieux mais que le nouveau test effectué pour vérifier la présence du virus était toujours positif. Plus tard, Jair Bolsonaroa publié un message sur le réseau social de Mark Zuckerberg qui semble justifier cette balade qu’il a effectuée.

“Un peu stressé d’être enfermé”

Il indique qu’il se sent «très bien», mais qu’il est «un peu stressé d’être enfermé». Certains hommes politiques n’ont pas raté cette occasion de l’attaquer à nouveau sur la gestion qu’il fait de cette pandémie du nouveau coronavirus. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, le parlementaire fédéral, Marcelo Freixo, a déploré ce comportement du président brésilien. Pour lui, cette promenade est «l’image de la monstruosité de Bolsonaro et de son mépris pour la vie des Brésiliens». Rappelons que pendant longtemps, le président brésilien a toujours sous-estimé les effets de cette pandémie qu’il a toujours appelé de petite grippe.