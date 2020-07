La figure emblématique du mouvement de contestation du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-Rfp), l’Imam Mahmoud Dicko, a estimé que l’échec de la mission de la CEDEAO, s’explique par le fait que la situation a été exposée de façon superficielle aux médiateurs. Ainsi, selon lui, les mesures que ces derniers ont suggérées, à savoir la formation d’un gouvernement d’union nationale, ne pouvaient que s’avérer « superficielles ». « Les mesures qu’ils ont prises sont vraiment des mesures superficielles qui ne tiennent pas en compte les véritables problèmes de gouvernance qui minent ce pays » a-t-il déclaré dans un entretien accordé à un média sénégalais.

« Les populations maliennes qui sont en train de s’entretuer »

Une chose semble assez claire pour le chef religieux, un gouvernement d’union nationale n’est pas ce que veut le mouvement de contestation. « Nous ne nous sommes pas déplacés pour chercher des places ou devenir ministre. Moi je peux vous dire que je ne cherche rien et je ne suis candidat à rien. Je suis imam et je resterai imam. Aujourd’hui ce sont les populations maliennes qui sont en train de s’entretuer et c’est encouragé par les autorités au vu et au su de tous. Ce qui m’intéresse c’est de trouver une solution à cela » a-t-il laissé entendre.

Il n’a pas manqué de saluer la présence des présidents ouest-africains au Mali, afin de partager avec les citoyens leurs inquiétudes. Il a fait remarquer que son pays est en proie à une importante crise, parce que c’est « une crise existentielle ». Pour l’Imam Dicko, il ne s’agit pas d’une crise « politique ou institutionnelle », mais « c’est l’existence même du Mali qui est en jeu ».