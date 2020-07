Le président américain Donald Trump a l’intention d’envoyer des forces de l’ordre fédérales dans plusieurs villes dont les gouverneurs sont des démocrates. L’information a été donnée par le locataire de la Maison Blanche, hier lundi 20 juillet 2020. En marge d’une réunion avec des élus du Congrès, à Washington, le numéro un américain a fait savoir : « On va avoir plus de forces de l’ordre fédérales. A Portland, elles ont fait un travail fantastique. En trois jours, elles ont mis plein d’anarchistes en prison ».

Une augmentation des fusillades

Le président des Etats-Unis qui mise sur sa position de fermeté pour être réélu en novembre prochain, accuse ces élus démocrates de laxisme et s’est désormais engagé à étendre la recette à d’autres villes. « On ne va pas laisser tomber New York, Chicago, Philadelphie, Detroit et Baltimore » a-t-il laissé entendre, tout en accusant les élus de ces grandes villes d’être de la « gauche radicale ». L’ex-magnat de l’immobilier, qui avait également évoqué une augmentation des fusillades depuis le début du mois à Chicago, a estimé que la situation dans cette ville était « pire qu’en Afghanistan ». Selon lui, si son rival Joe Biden gagnait la présidentielle, « cela deviendrait vrai pour l’ensemble du pays. Le pays irait en enfer ! ».

Une « rhétorique haineuse »

A la suite de l’annonce de Donald Trump, la gouverneure du Michigan a fustigé une « rhétorique haineuse ». Dans un communiqué, Gretchen Whitmer a estimé qu’« il n’y a aucune raison pour que le président envoie des troupes fédérales dans une ville où les gens demandent des réformes pacifiquement et respectueusement ». Rappelons que la semaine dernière, plusieurs agents fédéraux avaient été déployés à Portland, pour mettre fin à des manifestations contre la violence policière et le racisme. Cependant, les élus locaux démocrates ont demandé à ce que les forces de l’ordre partent, jugeant que leur présence ne faisait qu’aggraver la situation, au lieu de trouver une solution aux problèmes.