La Banque Centrale de la République Islamique de Mauritanie(BCM), a été créée dès 1973 pour assurer l’indépendance monétaire du pays. La mission de l’institution étant de surtout de contribuer à stabiliser les fluctuations monétaires que l’utilisation de l’Ouguiya, la monnaie officielle du pays, aurait pu engendrer. Il y a quelques jours, la Banque portait plainte devant les juridictions de pays contre certains de ses employés, qui seraient impliqués dans un détournement de devises au sein de l’institution de près de d’un million d’Euros.

Scandale à la BCM…

« Détournement de fonds, abus de confiance et falsifications de documents bancaires », tels étaient en substance les libellés de la pliante posée par l’institution bancaire auprès de la justice mauritanienne. Selon la presse locale, plusieurs personnes auraient été déjà interpellées dont des employés de la Banque elle-même. Le pot aux roses avait été découvert après une inspection générale des services de l’institution. Les investigations avaient d’abord révélées de nombreux dysfonctionnements au niveau des mesures de contrôle, lesquelles défaillances avaient permis à certains employés de mener à bien leur projet.

Ainsi près d’un million d’euros auraient été détournés. Des enquêtes se poursuivraient encore pour déterminer si les employés indélicats avaient bénéficié de complicités extérieures. Une enquête confiée à la Police économique. Ce détournement représentait une seconde affaire de ce type qui secouait l’institution. En 2009, Sid’el Moctar Ould Nagi alors gouverneur de la BCM et son adjoint Mohamed Ould Oumarou, avaient tous les deux été inculpés pour « trahison, détournements de fonds publics, dilapidation de l’argent public et falsification ». Ils auraient procédé, entre 2001 et 2002, au détournement de 24 milliards d’ouguiyas soit plus de 560 millions Euros.