Certaines organisations intervenant dans le domaine humanitaire au Nigéria ont annoncé le meurtre de plusieurs de leurs employés après que ces derniers aient été enlevés par des groupes armés le mois dernier. Il s’agit de Action contre la faim et International Rescue Committee. Ces deux institutions ont confirmé le meurtre de leurs agents qui avaient été enlevés le 8 juin dernier dans le nord-est du Nigéria dans l’Etat de Borno. Au total, 5 personnes seraient aux mains des terroristes dont une femme. Si le décès des quatre hommes a été confirmé, le flou continue de régner sur le sort qui sera réservé à la femme.

Un meurtre injustifiable selon les organisations

«Ce meurtre injustifiable reflète l’immense difficulté à laquelle sont confrontés les acteurs humanitaires indépendants et impartiaux, et la violence à laquelle nous sommes exposés chaque jour pour remplir notre mission», a fait savoir Action Contre la Faim. Le président de la République fédérale du Nigéria s’est notamment prononcé sur cette actualité et a exprimé toute sa compassion envers les différentes institutions ainsi qu’aux familles des différentes victimes.

Par le canal d’un communiqué qu’il a rendu public à cet effet, Muhammadu Buhari a indiqué que tout sera mis en œuvre pour mettre la main sur les auteurs de ce crime. Il a notamment promis que les différentes agences de sécurité travailleront avec les institutions dans le but de garantir leur sécurité.