Le gouvernement chinois a fustigé des contre-vérités, après les critiques de la France sur la situation de la minorité Ouïghoure, dans la province du Xinjiang. L’information a été donnée ce mercredi 22 juillet 2020, par Wang Wenbin, un porte-parole de la diplomatie chinoise. Devant la presse, il a exprimé l’opposition de son pays, concernant « l’utilisation des questions religieuses à des fins politiques et d’ingérence dans les affaires intérieures de la Chine ».

La politique de la Chine ne relève ni de la liberté de culte

Suite aux critiques de la France, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a indiqué que la politique de la Chine ne relève ni de la liberté de culte, ni des droits de l’homme, mais de la lutte contre « le terrorisme et le séparatisme ». Pour lui, les propos selon lesquels les centres de formation professionnelle au Xinjiang seraient « des camps de concentration » où « plus d’un million de Ouïghours » seraient détenus, sont des mensonges. Il a par ailleurs ajouté que la politique de Pékin au Xinjiang « ne vise aucun groupe ethnique spécifique ni religion ». Notons qu’hier mardi 21 juillet 2020, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, avait jugé « inacceptable », l’internement des membres de la communauté ouïghoure en Chine.

« La destruction du patrimoine culturel ouïghour »

Il avait évoqué « des camps d’internement pour les Ouïghours, des détentions massives, des disparitions, du travail forcé, des stérilisations forcées, la destruction du patrimoine culturel ouïghour et en particulier des lieux de culte, la surveillance de la population et plus globalement tout le système répressif mis en place dans cette région ». Le chef de la diplomatie française avait également réclamé que des observateurs indépendants internationaux soient autorisés à entrer dans la province du Xinjiang. Sur le même sujet, Bruno Le Maire, ministre français de l’Economie avait confié à un média français que l’internement des Ouïghours est une pratique «révoltante et inacceptable, et (que) nous condamnons fermement ».