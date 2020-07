Reçu en invité ce dimanche sur une émission de la chaîne de télévision E-télé, Jean-Baptiste HOUNGUE, membre fondateur du Bloc Républicain (BR), s’est prononcé sur l’actualité relative à la probable candidature de Patrice TALON pour la présidentielle à venir. Il a donné également sa lecture de quelques faits de l’actualité politique nationale. Tout en indiquant qu’il n’est pas fier du résultat du travail du Bloc Républicain sur le terrain, il estime qu’il n’y a pas de potentiel candidat pour 2021 au sein du bloc. À en croire ses propos, le candidat idéal pour 2021 est Patrice TALON.

Pas de candidat en interne

Ex-président du mouvement Bénin En Route (BER) et actuellement membre fondateur du Bloc Républicain, Jean-Baptiste HOUNGUE n’est pas satisfait des résultats des différentes actions qui sont menés au sein du bloc républicain. Lors de son intervention sur E-télé, il a indiqué que les membres du BR ne sont pas fiers de l’évolution des choses au sein du parti. Des petits problèmes minent le bloc républicain selon lui et il serait difficile, voire impossible de trouver un potentiel candidat pour la présidentielle de 2021 à l’interne. ” On ne peut pas être fier dans un ensemble où il y a eu d’échec ” a-t-il déclaré. Même s’il affirme qu’il donnera son soutien à un ” candidat sérieux ” de son parti, Jean-Baptiste HOUNGUE soutient que Patrice Talon est la meilleure option pour la présidentielle prochaine.

Il a justifié son choix par les actions entreprises par le gouvernement de la rupture, notamment l’asphaltage des routes. ” 98 % ” des routes du pays sont en chantier et selon l’homme c’est un indicateur palpable des œuvres de Patrice Talon. Les deux blocs de la mouvance sont donc assujettis à l’évidence de la candidature de Patrice Talon en 2021 aux dires de l’ancien responsable du mouvement Bénin En Route. “. Toutefois, en ce qui concerne les problèmes qui minent le bloc républicain, il a précisé que la volonté et la fougue qui animaient la jeunesse du parti ont disparu depuis peu, car celle-ci a subi un mauvais traitement. ” Cette jeunesse du parti a été chicotée ” a-t-il laissé entendre.