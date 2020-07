De son nom scientifique Pygeum africanum, ou Prunus africana, le prunier africain est depuis des millénaires apprécié pour ses vertus médicinales. Son fruit a une belle odeur de cerise et laurier avec une amande amère. Il est nommé différemment selon les régions ou communautés ethniques : « emi ou olowomefa » en yoruba, « osisi » en igbo, « ka’danya » en haoussa, « dalehi » en fulani, « kiburraburra » en swahili, « iluo » en kom, « gwabuzito ou Entasesa » en Ouganda, « african plum tree ou bitter almond ou red stinkwood ou pygeum » en anglais, « iruelo africano » en espagnol.

Pas très populaire, on en trouve à l’état sauvage un peu partout sur le continent africain et majoritairement au Cameroun. Son bois est une excellente ressource dans la production de charbon de bois et les travaux de construction lourds. Toutefois tout s’utilise sur cet arbre, ses feuilles, ses fruits et ses graines sont consommables et très prisés en pharmacopée. Mais attention, il ne faut pas confondre le prunier africain (pygeum africanum) et le safoutier (dacryolides edulis) bien qu’il faille reconnaître la similarité physique de ces deux espèces.

Thérapie puissante du pygeum africanum

Cet arbre de 30m de hauteur, de la famille des rosaceae, est très connu pour ses aptitudes bénéfiques sur la prostate car il est anti-inflammatoire, anti–oédemateux, anti-cancéreux, antiviral, antimicrobien et un bon décongestionnant qui affaiblit le volume urinaire résiduel et donc réduit l’envie d’uriner. L’infusion des feuilles aide à traiter les infections génitales et l’hirsutisme (une condition de croissance des cheveux non désirée, de type masculin) chez les femmes et améliore l’appétit. Son écorce, d’une odeur d’amande, est excellente pour aider à soulager les patients de l’hyperplasie ou l’hypertrophie de la prostate une anomalie bénigne, la pollakiurie nocturne, l’adénome de la prostate, autres troubles de la vessie, la calvitie masculine, les maux d’estomac, les douleurs thoraciques, les plaies ou pansements, et pour réduire les secrétions plasmatiques de progestérone et de l’hormone lutéinisante (LH).

Il faut reconnaître que la présence de l’acide férulique dans son écorce permet d’arrêter l’accumulation du cholestérol dans l’organisme. Une propriété qui intéresse bien de personnes qui désirent contrôler leur poids. Il s’utilise aussi dans le traitement de la fièvre, du paludisme, des maladies rénales, de la gonorrhée, de la conception de poison sur les flèches et comme purgatif pour le bétail. Ce fruit est utilisé comme un aphrodisiaque qui améliore la vitalité et la puissance sexuelle chez le genre masculin.

Sa tisane peut être prise une à deux fois chaque jour jusqu’à satisfaction dans l’intervalle d’une durée d’un ou deux mois. Son utilisation en prévention peut se faire chaque trois ou six mois durant deux semaines en raison d’une ou deux prises chaque jour. Il n’est pas recommandé aux personnes souffrant d’hypertension, aux personnes intolérantes à l’huile d’arachide (car risque d’urticaire et de choc anaphylactique, et aux femmes enceintes). Constitué de phytostérols, d’alcanols linéaires, d’acides triterpéniques pentacycliques, et une fraction lipidique à acides gras en C12 et C24 ; Il est souvent combiné à d’autres plantes, notamment le palmier nain, l’ortie dit stinging nettle (urtica dioica), le sabal serrulata et les graines de citrouille, pour optimiser ses bienfaits sur la santé.

Prunier Africain : menacé d’extinction!

Récolté et exploité de façon excessive depuis qu’il fut connu par l’Europe précisément la France, le prunier africain est aujourd’hui membre des espèces les plus menacées du monde comme le beurre de Karité. Il est très important que les africains y prennent vraiment soin de ses plantes très précieuses menacées sur le continent car ce sont des espèces qui mettent des années avant de produire leurs fruits. Autrement, sans intégration des principes de développement durable ces espèces disparaitront face à l’exploitation intensive sans renouvellement des souches. Protégeons les espèces végétales.