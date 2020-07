Les autorités sénégalaises ont donné de la voix suite à la dernière menace proférée par les boulangers sénégalais. Le Directeur du commerce Intérieur est monté au créneau pour se prononcer sur cette actualité. Il a notamment mis en garde les boulangers contre cette initiative qui ne serait pas conforme aux mesures prises dans ce secteur. A en croire Ousmane Mbaye une hausse du prix du pain ne passera pas. Il a par la suite tenu à rassurer la Fédération des boulangers du Sénégal.

De 150 à 200 FCFA

La menace relative à l’augmentation du prix du pain de 150 à 200 FCfa est intervenue suite à une dénonciation qui a été faite de la non application de la nouvelle réglementation dans ce secteur. Il s’agit des mesures qui ont trait à l’interdiction de la livraison et la vente du pain dans les boutiques. «Aujourd’hui, on constate sur le terrain que la réglementation n’est pas appliquée. Peut-être qu’elle est difficile à appliquer. Et pourtant, c’était une promesse ferme des autorités pour un gel de notre revendication principale à savoir la vérité des prix avec l’application effective des résultats de la commission », avait fait savoir le président de la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal.

“L’anarchie totale…”

Ils ont déploré lors de cette sortie médiatique le manque d’organisation qui a règne désormais au sein de ce secteur. «Actuellement, c’est l’anarchie totale. La vente du pain à l’intérieur des boutiques de quartier, sans respect des normes d’hygiènes, est en train de persister surtout dans le contexte de Covid-19 que nous vivons », a poursuivi le responsable de la Fédération. « Si le gouvernement pense qu’il est dans l’incapacité d’assurer la survie de notre secteur, dans ce cas, nous allons exiger la hausse du prix de baguette de 190 grammes à 200 F Cfa sur toute l’étendue du territoire », ont fini par menacer les boulangers.