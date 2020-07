En Turquie, une nouvelle loi vient de passer l’adoption du Parlement. Une loi qui fera office de nouvelle réglementation des médias sociaux avec plusieurs caractéristiques pour garantir que les géants des médias sociaux respectent les règles, fournissent des plates-formes plus sûres pour tous les utilisateurs et mettent en avant des politiques internes de protection des données personnelles. Mais pour certaines organisations de la société civile, il y avait à craindre que cette loi ne soit pour Ankara, qu’un levier de plus, pour asseoir son contrôle étatique et restreindre les libertés individuelles.

Erdogan pose des garde-fous…

La nouvelle loi adoptée par Ankara, imposait aux principaux réseaux sociaux, Twitter et Facebook, sous réserves de sanctions directes qui pouvaient influer sur leur performance, tels une réduction significative de la bande passante dédiée ; à se conformer dorénavant sur le territoire turc, à un certain nombre de normes. Selon la presse locale, Twitter et Facebook, s’ils voulaient pouvoir développer leurs services en Turquie, se devaient désormais d’avoir sur place une représentation et faire figurer en physique les serveurs dédiés pour le pays. Ils auraient également à devoir se soumettre à toutes injonctions éventuelles de retraits de publications.

Des dispositions qui ont tout de suite fait réagir, les organisations de la société civile, pour qui cette loi en préparation depuis le début du mois, pouvait faire grand tort à la liberté d’expression. Des craintes qui pourraient trouver sens dans la politique récurrente d’Ankara à faire de la censure un mode de gouvernance. Pendant de nombreuses années , le gouvernement d’Erdogan avait été accusé de violer les droits d’humains en tentant, chaque fois que cela se pouvait, de museler les voix politiques discordantes, d’emprisonner des journalistes ou plus simplement de bloquer Internet.