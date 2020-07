L’affaire relative au trafic d’armes continue de défrayer la chronique au Sénégal. En effet, selon les dernières informations livrées par les médias, le mis en cause dans cette affaire serait toujours aux mains de la justice. Il a à nouveau passé une nuit en garde à vue au commissariat central de Diourbel, après avoir bénéficié mercredi d’un retour de parquet. A la demande du procureur de la république, le concerné serait revenu au commissariat.

Une impressionnante gamme d’armes

« Ce n’est pas notre dossier. On les garde juste pour la nuit, mais demain, à la première heure, on les retournera au tribunal. Quand Touba ou Mbacké défère un détenu au tribunal et que ce dernier ne parvient pas à leur faire un mandat de dépôt au niveau de la Mac, le soir, il nous les envoie sans aucune précision sur l’infraction », a notamment expliqué l’adjoint du commissaire de Diourbel.

Rappelons que l’homme dont il est question a été interpellé dans le cadre d’une affaire de trafic d’armes le samedi dernier par le poste de police de Gouye Mbinde. L’homme âgé de 65 ans avait en sa possession une gamme impressionnante d’armes à feu. Selon le point qui a été établi, il s’agit de : « 110 armes à feu de divers calibres dont 18 PA, 21 armes de fabrication artisanale PA, 71 fusils, 807 munitions dont 634 pour PA , 53 pour cap, 98 munitions de guerre, 16 chargeurs et 2 jumelles ». Tout ceci serait destiné à la vente.