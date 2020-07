Air Afrique, la compagnie panafricaine née en mars 1861, collapsera en février 2002. Appartenant principalement à de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, la compagnie été établie comme transporteur transnational officiel de l’Afrique occidentale et centrale francophone, car nombre de ces pays n’avaient pas la capacité de créer et de maintenir une compagnie aérienne. Mais l’aventure qui prendra fin une trentaine d’années plus tard, s’achèvera dans ce que la presse africaine avait appelé une lente agonie.

Depuis chaque pays partenaires avaient été appelés à gérer la liquidation de ses employés ressortissants. Ce Mercredi, le ministère sénégalais du Tourisme et des Transports aériens, remettait aux anciens employés sénégalais de la compagnie, un chèque entrant de cadre de leur indemnisation de départ. Un geste selon la presse nationale, une portée sociale certaine.

66 millions en indemnités…

66.600.000 millions de FCFA, ce serait selon la presse sénégalaise le montant du chèque déboursé par le gouvernement sénégalais pour couvrir le solde des indemnités de départ des anciens travailleurs de la compagnie panafricaine liquidée , Air Afrique. Un chèque ardemment salué par les récipiendaires puisqu’il tombait à point nommé en ces jours de préparations de la grande fête musulmane de la Tabaski, prévue de pour le Vendredi 31 Juillet prochain. Une fête appréhendée par nombres de sénégalais en ces périodes de récessions économiques induites par la crise sanitaire mondiale.

Air Afrique, considéré comme le transporteur africain par excellence avait été fortement frappé par la baisse de régime de l’industrie aéronautique induite par les attentats terroristes de septembre 2001. Mais selon les observateurs, ce serait surtout la mauvaise gestion du patrimoine de la compagnie et les scandales récurrents de corruption qui avait eu raison du transporteur.