Il y a quelques jours, le monde de la presse au Sénégal était en deuil. En effet, Babacar Touré 69 ans, le fondateur de la radio Sud FM est décédé des suites de maladie. Ce départ brusque a été un choc pour la presse sénégalaise. Il faut dire que le sexagénaire était un poids lourd de la presse au pays de la Teranga. A l’annonce de la mort de Babacar Touré, les hommages ont afflué de partout pour saluer la mémoire d’une grande figure de la presse. Le président sénégalais s’est même déplacé en personne pour aller aux obsèques de Babacar Touré. Macky Sall en a profité pour annoncer que la Maison de la presse va désormais porter le nom de Babacar Touré.

Dans son discours, Macky Sall a rappelé la teneur des relations qui le liaient à Babacar Touré. La presse sénégalaise dans son ensemble, pleure la disparition de Babacar Touré, ce dernier a participé activement au renforcement du professionnalisme des médias sénégalais à travers l’adoption de textes novateurs. Durant son parcours, Babacar Touré a été président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), il était également membre fondateur du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS).

Un grand homme de médias

C’est ce lundi 27 juillet que Babacar Touré fut inhumé dans le centre du pays dans la cité religieuse de Touba. Ce mardi, Macky Sall a de nouveau rendu hommage à Babacar Touré, un journaliste pétri d’expérience, ayant le sens du dialogue et du consensus. “Journaliste chevronné et pionnier dans l’entreprise de presse et la formation des journalistes, homme de consensus et de dialogue, Babacar Touré aura été de tous les combats pour la liberté et la démocratie. A sa famille, au groupe Sud et à la presse, je présente mes condoléances” avait indiqué Macky Sall sur son compte Twitter