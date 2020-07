Le ministre français de l’Intérieur a adopté un discours assez ferme ce jeudi alors qu’il avait eu un passage inopiné à Nice. Ce passage de Gérald Darmanin intervient quelques jours après la fusillade qui a eu lieu dans cette région de France qui n’a tout de même pas fait de victimes. Le nouveau patron des flics a dans un premier temps commencé par réaffirmer son soutien aux policiers et aux habitants de la localité.

“Il n’y a pas de zones de non-droit…”

Il a par la suite annoncé que les différents auteurs de cette fusillade ne resteront pas impunis. Pour l’autorité ministérielle, ces faits qui se sont produits dans le quartier des Moulins à « minorité agissante » menacent et entravent la vie des citadins. «Il n’y a pas de zones de non-droit, il n’y a pas d’endroits où l’on ne va pas en République», a notamment fait savoir le ministre devant la presse avant de promettre de «faire plier ceux qui veulent faire plier la République».

«Moi je viens là où la police fait son travail, reprendre des mètres carrés aux trafiquants de drogue qui empoisonnent et tuent la vie des quartiers. C’est tout à fait inacceptable et on ne peut pas le laisser passer»,a déclaré Gérald Darmanin. Il est revenu sur le travail des forces de l’ordre et a pris l’engagement de faire le déplacement à chaque fois qu’ils sont confrontés à un problème pareil.

Une enquête ouverte…

Notons qu’une enquête a été ouverte pour «tentative d’homicide». L’autorité ministérielle a essayé de justifier par la saisie d’une «quantité importante de drogue» qui avait eu lieu le 10 juillet. Les autorités locales avaient également pris l’engagement la veille de mener une lutte efficace contre le trafic de la drogue. Elles avaient demandé dans ce cadre des moyens supplémentaires pour atteindre cet objectif.