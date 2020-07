Le remaniement ministériel aura, en France, fait deux victimes principales : Christophe Castaner, ancien ministre de l’Intérieur et Sibeth Ndiaye, ancienne porte-parole de l’exécutif. Cette dernière, moquée à de multiples reprises a d’ailleurs été une nouvelle fois attaquée, par l’humoriste Gérald Dahan cette fois-ci.

Sur Twitter, ce dernier a fait un lien entre l’ancienne porte-parole et le groupe de musique, la Compagnie créole, affirmant qu’après son départ du gouvernement, Sibeth Ndiaye allait grouper les rangs du groupe de musique. Accusé de racisme par de nombreux internautes, Gérald Dahan a toutefois tenu à se défendre, affirmant qu’il ne s’agissait que d’une blague et qu’il n’y avait, derrière ce tweet, aucun message raciste.

Sibeth Ndiaye, moquée par Gérald Dahan

Problème, un second tweet a été posté juste après le premier. Sur ce second message, Gérald Dahan fait le lien entre Elisabeth Moreno, nouvelle ministre de l’égalité femmes-hommes et Sibeth Ndiaye, que Dahan accuse d’avoir mis un masque. En quelque sorte, Sibeth Ndiaye se serait déguisée afin de continuer à exercer au sein de l’exécutif. Là encore, attaqué, Gérald Dahan a très vite tenu à éteindre l’incendie.

L’humoriste, accusé de racisme

Après avoir effacé ses deux messages, ce dernier a tenté de calmer la situation affirmant, que dans le cas ou une personnalité blanche aurait ressemblé à une autre, il aurait là aussi fait la blague. Le fait que Sibeth Ndiaye et Elisabeth Moreno soient de couleur noire ne jouerait donc absolument pas. Pour accentuer son constat, Gérald Dahan a rappelé avoir fait des tweets, un peu plus tôt, sur le nouveau Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti ou encore Gérald Darmanin, nouveau ministre de l’Intérieur.