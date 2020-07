Le ministre de la communication et des postes, Alain Orounla s’est prononcé sur le communiqué de la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (HAAC) en date 7 juillet 2020. Dans ledit communique, la HAAC a intimé l’ordre aux médias en ligne du Bénin de cesser toutes activités n’ayant pas d’autorisation et donc d’existence légale. Invité sur l’émission ‘’Zone Franche’’ de Canal3 Bénin, le ministre fait remarquer que cette décision prise «a semé l’émoi au sein des professionnels des médias dont j’ai la responsabilité au sein du gouvernement ».

Et donc, il ne peut pas rester insensible à cela. Il reconnait que l’instance de régulation des médias au Bénin n’est pas exempte de tout reproche dans la situation de ces médias en ligne. «La HAAC est fautive et le gouvernement ne peut être insensible », a-t-il indiqué. C’est pourquoi «en tant que ministre des médias qui appartient à un gouvernement qui fait la promotion des médias et respecte et fait respecter la liberté de la presse, je vais me rapprocher des autorités de régulation pour qu’on rediscute et qu’on redéfinisse ensemble les conditions dans lesquelles cet espace de liberté va pouvoir être investi pour la promotion de l’information et du travail de qualité de la plupart des professionnels ». Cependant, le ministre relève que la HAAC est dans son couloir constitutionnel.

Une profession mal organisée

Le ministre Alain Orounla dit avoir le sentiment que c’est une corporation qui compte beaucoup de laisser pour compte. Et la grande responsabilité incombe aux acteurs de la corporation qui ne sont pas organisés. Sinon, le gouvernement a des programmes pour les médias. Car, sans les médias, le gouvernement ne peut révéler le Bénin. La preuve, selon lui, des fonds ont été décaissés pour la campagne médiatique lors des dernières élections communales et municipales. Si les choses ont été mal faites, ce n’est plus la faute au gouvernement.

Par ailleurs, il reconnait qu’il y a des goulots d’étranglement dans l’octroi de l’aide à la presse privée. Il en a pris conscience et invite chacun à jouer sa partition. Il a déploré le fait que certains professionnels de médias ont tiré sur le communiqué de la HAAC sans se rapprocher de leur ministre de tutelle. Il a donc saisi l’occasion pour rappeler «que le ministre de la communication est à leur disposition et il faut que nous ayons des réflexes de nous rapprocher de nos autorités de tutelle ».