L’islamologue égypto-suisse Tariq Ramadan est impliqué dans une nouvelle affaire de viol en Suisse. L’information a été donnée ce jeudi 16 juillet 2020 par un média français, qui a précisé que le petit-fils du fondateur des Frères musulmans doit être entendu par le procureur de Genève en France. Selon la source, une femme a déposé une plainte contre lui, en 2018 pour « viol » et « contrainte sexuelle », pour des faits qui remonteraient en 2008. Le bureau du procureur de Genève a donc convoqué le professeur dans la matinée de ce jeudi, pour l’entendre dans le bureau des magistrats français.

Il est soumis à un strict contrôle judiciaire

Notons que le prédicateur avait déjà été mis en examen pour agressions sexuelles en France. Aussi est-il soumis à un strict contrôle judiciaire, qui ne lui permet pas de quitter le pays. Tariq Ramadan est mis en examen et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Merogis du 02 février au 15 novembre 2018, pour « viol » et « violence volontaire » sur deux femmes. Celles-ci sont Christelle, dont l’identité n’a pas été dévoilée, et Henda Ayari. C”est suite à sa détention qu’il a été assigné à un contrôle judiciaire. Par ailleurs, il est visé pour viols par deux plaintes, déposées en mars 2018 et juillet 2019. Rappelons que lors de sa mise en examen pour viol, Tariq Ramadan s’était rendu à une réunion « contre les violences faites aux femmes au quotidien », qui s’était déroulée le mardi 19 mars 2019, à Saint-Denis.

La réunion avait été organisée par Madjid Messaoudène, conseiller municipal de la France Insoumise. Dans un communiqué publié par la municipalité, sa présence avait été qualifiée de « totalement indécente ». Des femmes qui étaient présentes à la réunion, étaient sorties de la salle afin de protester contre la présence de Tariq Ramadan.