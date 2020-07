Alors que la Chine et les Etats-Unis continuent d’être à couteaux tirés sur beaucoup de sujets, les autorités américaines ont annoncé avoir inculpé deux ressortissants chinois. Le motif de cette affaire est qu’ils auraient en coopération avec leur gouvernement procédé à des actes de piratages. Entre autres structures visées dans cette opération figure en effet des entreprises engagées dans la recherche sur la Covid-19. A en croire l’acte d’accusation, Li Xiaoyu, 34 ans, et Dong Jiazhi, 33 ans se seraient introduits de façon anormale dans des ordinateurs du monde entier et auraient « volé des terabytes de données».

Collaborent avec leur Etat…

Ils seraient en mission pour le ministère chinois de la Sécurité d’Etat selon John Demers, chargé des questions de sécurité nationale au sein du ministère de la Justice. «Ils pirataient en partie pour leur propre profit, mais étaient désireux d’aider leur État», a notamment confié l’officiel américain aux médias. Entre autres pays qui ont été cités parmi les victimes, on note la présence sur la liste de l’Australie, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou la Belgique. «Des organisations non gouvernementales, des religieux et des militants prodémocratie et des droits de l’Homme aux États-Unis, en Chine et à Hong Kong», seraient sur la liste des victimes.

Risque d’un ralentissement de la recherche

Les mis en cause auraient fourni déjà à la Chine, selon l’acte d’accusation, des codes d’accès aux courriels d’un dissident chinois en lien avec le bureau du Dalai-Lama et ceux d’un militant hong-kongais. Les pirates chinois profiteraient souvent des défaillances constatées sur des serveurs pour y installer des logiciels malveillants. «Mais nous sommes inquiets que ce piratage ou cette tentative de piratage ralentisse la recherche, parce qu’en cas d’intrusion, l’attention se concentre sur trouver un remède à cette brèche», a fait remarquer John Demers, chargé des questions de sécurité nationale au sein du ministère de la Justice.