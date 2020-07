Le président américain Donald Trump a annoncé hier jeudi 23 juillet 2020, l’annulation de la convention du Parti républicain, qui permettra d’accepter sa nomination en tant que candidat aux prochaines présidentielles. Il a justifié sa décision par l’augmentation des cas de contaminations au nouveau coronavirus (covid-19), dans l’Etat de Floride. Au cours d’un point de presse à la Maison blanche, le numéro un américain a fait savoir que ce n’était pas le moment idéal pour organiser une « convention avec foule ».

Des réunions virtuelles pourraient avoir lieu

Il a déclaré que « le timing pour cet évènement n’est pas bon », tout en soulignant avoir donné l’ordre à ses conseillers d’annuler le rassemblement afin de « protéger le peuple américain ». Le locataire de la Maison Blanche a précisé que tous les délégués du Parti républicain se rencontrent dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, durant la dernière semaine du mois d’août. Par ailleurs, il a indiqué qu’il envisageait de toujours faire un discours, sous « une autre forme » et que des réunions virtuelles pourraient avoir lieu. Le président américain a également dit avoir prévenu au préalable Ron DeSantis, gouverneur de Floride, de sa décision. Notons que la convention du parti républicain qui avait été initialement prévue à Charlotte, avait été déplacée par le président américain à Jacksonville en Floride.

Environ 390 000 cas d’infection

Ce changement a eu lieu après que le gouverneur de Caroline du Nord a refusé de lui donner la garantie de la tenue d’un bain de foule, à cause des risques sanitaires dû à la pandémie de coronavirus. Toutefois, des élus et délégués du Parti républicain ont indiqué qu’ils ne se rendraient pas dans l’Etat, vu la hausse récente des nouveaux cas de contamination en Floride. Pour rappel, la Floride fait partie des Etats les plus touchés par la crise sanitaire aux USA. D’après un décompte d’un média britannique, cet Etat compte environ 390 000 cas d’infection et plus de 5 600 décès.