« 2020 sera l’élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de l’histoire. Ce sera une véritable honte pour les Etats-Unis. Reporter l’élection jusqu’à ce que les gens puissent voter normalement, en toute sécurité ??? », s’était interrogé hier 30 juillet 2020, le locataire de la Maison blanche, Donald Trump évoquant ainsi un possible report de la présidentielle du 3 novembre prochain dans son pays. Cette supposition du président Trump est basée sur l’actuelle situation sanitaire due au Covid-19 et au vote par correspondance.

Si pour la même raison, le président Trump souhaite le report des élections pour son pays, pourquoi d’autres pays n’en ont-ils pas droit s’ils ont la possibilité de la faire. C’est la question qu’on pourrait se poser suite à une déclaration de la porte-parole du gouvernement américain Kayleigh McEnany, ce vendredi 31 juillet dans laquelle Washington condamne le report des élections législatives à Hongkong à cause de la situation du coronavirus.

“La dernière d’une longue liste de promesses non tenues par Pékin”

« Nous condamnons la décision du gouvernement de Hongkong de reporter d’un an les élections législatives », a déclaré, la porte-parole du gouvernement pour qui, cette décision de reporter les élections est « la dernière d’une longue liste de promesses non tenues par Pékin qui avait promis l’autonomie et le respect des libertés aux habitants de Hongkong». Egalement, l’administration Trump estime que ce report risque de porter un coup au processus démocratique qui est en cours dans le pays.

Par ailleurs, concernant le souhait de Trump de reporter les élections aux USA, son adversaire démocrate Joe Biden l’avait prédit fin avril. « Souvenez-vous de ce que je vous dis, je pense qu’il va essayer de faire reporter les élections d’une manière ou d’une autre, trouver des raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas avoir lieu », avait-il lancé. Une hypothèse que l’occupant du Bureau ovale avait totalement écartée au cours d’un point de presse quelques jours plus tard. « Je n’ai jamais envisagé de changer la date (…) Pourquoi est-ce que je ferais cela ? », avait répondu le président Trump.