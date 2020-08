Le thé à la base est une boisson issue de l’infusion de feuilles aromatiques séchées du théier ou camellia sinensis, un arbuste de la famille des théaceae. Cependant aujourd’hui, ce nom est devenu commun à toutes les autres boissons des plantes aromatiques ou médicinales que l’on infuse dans de l’eau chaude ou bouillante. Au nombre des espèces végétales existantes dans le monde il est évident de remarquer que la consommation de thé est importante mais celle-ci est explosive aujourd’hui ! La consommation mondiale totale de thé excède les 4 millions de tonnes par an. Le thé est ainsi la deuxième boisson mondiale après l’eau, avec plus de 182 milliards de tasses (planetoscope, 2005). Mais pour parvenir au consommateur, les producteurs vendent en vrac ou en mini-sachets mais ce sont les mini-sachets qui dominent les marchés car ils sont plus faciles à consommer tel que les thés de la grande marque mondialement connue, Lipton.

Par contre après consommation, les sachets constituent une partie des déchets ménagers parce que leurs bienfaits et autres usages sont méconnus des adeptes du thé. En effet, depuis les applications corporelles aux travaux domestiques, les sachets de thés avec les résidus de feuilles débarrassés de leurs arômes, les sachets de thés restent très utiles et complètement recyclables.

1 Du bon compost !

Les sachets de thé usagés contiennent les restes secs ou mouillés d’une plante qui a beaucoup moins de propriétés qu’auparavant certes mais, en les enlevant des sachets que l’on associe avec tous les restes organiques d’une cuisine dans un récipient, on en fait du compost ou fertilisant de bonne qualité et de plus organique. Ce compost servira d’engrais pour les plantes et va rendre le terrain plus fertile. Le plus intéressant que si votre sachet de thé n’est pas fait de filet plastique ou n’est pas fermé avec des agrafes métalliques vos sachets de thé est entièrement organique et peuvent directement être enfouis dans la terre.

2 Contre les mauvaises odeurs

Selon les plantes infusées le sachet de thé ne perd pas toujours son arôme. Certaines conservent les odeurs mais en concentration nettement moins élevée. Mais, comme le café ils ont la propriété d’absorber les odeurs et en libérer leurs propres senteurs agréables. Vous pouvez donc masquer les mauvaises odeurs comme de légers parfums d’ambiance. Ces sachets de thé peuvent être placés dans n’importe quelle pièce de la maison, vos placards, votre frigo (réfrigérateur) ou même dans vos souliers ! Mais attention, il faut exploiter les sachets de thé une fois sec sinon ils peuvent teinter les vêtements ou vos autres textiles s’ils sont restés humides.

3 Anti inflammatoire !

La majorité des thés ayant des propriétés bienfaisantes pour notre santé interne ou notre peau, une fois utilisé, le sachet de thé restant peut être exploité à froid pendant quelques minutes pour désenflammer les poches sous les yeux par exemple, diminuer les paupières gonflées, calmer les piqûres d’insectes. Il est recommandé de placer les sachets de thé usagés dans le congélateur pour refroidir plus car au contact de la peau ils vont tiédir. Les sachets de thé sont plus efficaces s’ils sont froids, car ils permettent de davantage. Le thé noir et le thé vert, ayant des propriétés anti-inflammatoires ce serait les thés à prioriser pour ce type d’application.

4 Écran contre les coups de soleil

Après une exposition de longue durée au soleil, il est recommandé de mettre quelques sachets de thé dans son eau de bain et laisser tremper dans son récipient ou sa baignoire pour se soulager et relaxer.

5 Bon cosmétique

Certaines espèces végétales étant riches en antioxydant, comme le thé vert, il est recommandé de placer des sachets de thé humides réfrigérés sur les zones affectées de notre peau 15 à 20 minutes. Il peut s’agir de gonflements, rougeurs, irritations cutanées, écorchures, coupures ou de démangeaisons. Le sachet de thé vert humide est idéal pour stimuler l’afflux sanguin aussi. Par contre pour les caucasiens intéressés d’avoir un teint hâlé de manière naturelle, un sachet de thé noir humide sur le visage que l’on laisse sécher rend inutile un autobronzant ou de passer des heures au soleil. Si vous notez l’apparition d’une verrue au pied, vous pouvez récupérer votre sachet de thé après infusion que vous mettez régulièrement sur la verrue 30 minutes au minimum. En revanche il est recommandé pour ces soins de faire usage d’un sachet de thé récemment infusé.

6 Nettoyer le bois verni

Il suffit de prendre 2 à 3 sachets de thé usagés imbibés d’eau pour nettoyer le bois verni sans rincer. Plusieurs plantes étant composées de tanins, l’acide tannique permet dégraisser délicatement. Également, les sachets de thé usagés permettent de nettoyer les miroirs, faire briller la vaisselle ou certains parquets. Une manière économique et naturelle de prendre soin de vos habitations ou de vos lieux de travail.