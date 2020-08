La tension entre l’Éthiopie d’une part et l’Egypte et le Soudan d’autre part n’est pas encore résolue. Et pour cause, le barrage du Nil voulu par Addis-abeba pour atteindre une autonomie énergétique n’est pas du goût des autres qui craignent de voir baisser le débit du célèbre fleuve dans leur pays.

Depuis bon nombres de leaders (y compris Donald Trump) ont proposé une médiation pour tenter d’éviter un conflit dans la région. Depuis la semaine dernière les discussions entre les trois états sont suspendus. Pour tenter de débloquer la situation les premiers ministres égyptien et Soudanais ont eu une séance de travail sur le dossier.

Pour eux, la situation n’est pas insolvable. Il faudrait rester optimiste quant à l’issue des discussions. Un message envoyé donc au camp éthiopien.