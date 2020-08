Deux vendangeurs sont décédés en moins d’une semaine, dans la commune de Beaujolais en France. L’information a été donnée par le parquet de Villefranche-sur-Saône, qui a précisé que les causes de ces décès ne sont pas pour le moment connues. Le procureur Sylvain Cordesse a confié à un média français qu’un homme âgé de la trentaine et originaire du département du Loiret a été vu mort dans son lit, le mercredi 26 août 2020 à Saint-Lager.

Un Polonais qui s’est évanoui le 20 août dernier

D’après le magistrat, « selon les premiers éléments de l’enquête, il a seulement dit mardi soir qu’il était fatigué et qu’il allait se coucher tôt. Il n’avait pas de pathologie connue ». Le défunt était dans une chambre également occupée par trois autres personnes. Le procureur a par ailleurs souligné que les enquêteurs interrogent les vendangeurs sur leurs conditions d’accueil et de travail. Aussi une autopsie doit-elle être réalisée ce jeudi 27 août 2020. En ce qui concerne le second décès, il s’agit d’un Polonais âgé de 38 ans. Il s’est évanoui dans les vignes de Gleizé, il y a sept jours. Les secours n’ont pas pu le sauver, et les résultats de son autopsie ne sont pas encore connus.

Une activité éprouvante

Sylvain Cordesse a mis l’accent sur le fait qu’il n’existe pas d’éléments inquiétants, puisque ce dernier était arrivé dans la vigne, le jour précédent. « Les vendanges sont une activité par définition saisonnière, une activité physique effectuée souvent sous une forte chaleur et donc éprouvante. Certains connaissent déjà mais pour d’autres qui ne sont pas habitués, on peut s’interroger sur leur condition physique par exemple». Le vendangeur de trente ans a été vu mort dans son lit après sa journée de travail entre le 25 et le 26 août dernier.