Un nouvel ouvrage dans les rayons. Il s’agit de « La Providence Divine ne m’a jamais fait défaut », une oeuvre du président de l’assemblée nationale, Louis Vlavonou. Le lancement de l’ouvrage a eu lieu lundi 24 août dernier à Porto-Novo. La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités politico-administratives dont le président de la cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou.

A l’instar de plusieurs autres personnalités publiques du Bénin où d’ailleurs, Louis Vlavonou, Président de l’assemblée nationale, 8ème législature a mis sur le marché littéraire le volume I de son ouvrage « La Providence Divine ne m’a jamais fait défaut ». L’oeuvre qui est un récit autobiographique retrace un pan de la vie de l’auteur intitulé « L’Eglise, la Politique et Moi ».

Dans l’ouvrage, Louis Vlavonou dresse son histoire, ses débuts en politique et met en pôle position sa vie chrétienne face aux dérives de la chose politique. L’auteur n’a pas manqué de répondre à plusieurs interrogations. L’ouvrage est préfacé par le Professeur Félix Iroko et édité par COPEF de Stanislas Amoussou.

Sur le parcours professionnel et politique de l’auteur, on retient que Louis Vlavonou est un douanier à la retraite. Il fut membre fondateur du Madep, de l’Union fait la Nation, et récemment membre fondateur de l’Union Progressiste (UP). Élu pour la première fois député à l’Assemblée nationale à la 4ème législature en 2003, depuis le 17 mai 2020, il est désigné par ses pairs président de l’assemblée nationale du Bénin pour le compte de la 8ème législature.