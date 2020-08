Ça grogne dans le rang des pré-collecteurs des ordures ménagères à Cotonou et environs. La nouvelle politique de gestions de ce secteur ne requiert pas l’unanimité des acteurs du domaine. Les acteurs à la base, spécialisés dans la pré-collecte des ordures, réunis au sein de la Coordination de gestion des déchets solides et ménagers (COGEDA) ont effectué une sortie médiatique ce jeudi 13 août 2020 à la Bourse du travail à Cotonou pour dénoncer leur exclusion de la gestion des déchets. Ils fustigent le retrait de leurs mains de l’activité qu’ils exercent depuis plus d’une décennie et qui leur permettent de nourrir leurs familles.

Le coordonnateur de la COGEDA, Soyikou Kokou a expliqué que la voirie urbaine étant jugée défaillante et face au refus des élus locaux de Cotonou de prendre le relai, des particuliers ont mis en place des structures de pré-collecte d’ordures. Ce faisant, ils contribuent à l’assainissement des localités. Et à l’issue du zonage de la ville en 2001, 77 structures ont été reconnues pour assurer le transport des ordures des ménagers vers les sites de regroupement. Selon lui, la gestion a connu des difficultés mais, la pré-collecte n’a pas connu de difficultés majeures. A l’en croire, le grand problème était lié aux sites de transit. Soyikou Kokou a laissé entendre que les vrais problèmes n’ont jamais été résolus pendant que les autorités compétentes ciblent la pré-collecte comme le maillon malade.

Talon appelé à la rescousse

Il a informé que la ville de Cotonou a signé de convention avec 13 GIE (Groupement d’intérêt économique). Et les pré-collecteurs déplorent être écartés avec la nouvelle politique de gestion des déchets solides et ménagers. Ils ne comprennent pas comment on peut décider de sacrifier des compétences acquises par eux après de longues années d’intervention. Encore que la Coordination de gestion des déchets solides et ménagers a réussi à rendre disponibles les services de pré-collecte dans tous les ménages. Le plus grave, c’est qu’après deux appels d’offres infructueux, la tâche ait été confiée à des acteurs dont ils ignorent les qualifications et qui n’auraient aucune expérience dans la gestion des ordures. Mieux, ces derniers souhaitent que les pré-collecteurs acceptent d’être sous-traités. Face au refus de la coordination, les nouveaux gestionnaires ont versé dans les campagnes de dénigrement. Ils ont fait injonction aux ménages de ne plus payer les prestations de pré-collecte d’ordures qui serait désormais gratuite. C’est donc, contraints au chômage forcé et face aux emplois en péril que les pré-collecteurs implorent la clémence du Chef de l’Etat afin que justice leur soit rendue.