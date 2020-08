Le gouvernement béninois a décidé, il y a quelques mois déjà, de la restructuration de sa carte diplomatique. Pour cela, il a opté pour une rationalisation du personnel et des recettes de l’Etat béninois. Et pour cela, il a pris la décision de fermer 17 de ses représentations diplomatiques en Afrique et ailleurs. Mais, voilà. Le gouvernement semble se rebiffer. C’est à travers une note prise ce mercredi 26 août 2020.

Dans cette note, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Hervé Djokpé notifie aux chefs de chancellerie que le ministère les autorise à poursuivre leur mission en attendant de nouvelles instructions.Selon la note cette décision a été prise dans le but d’assurer la continuité de la gestion financière des postes.

Le secrétaire général informe les chefs de chancellerie que «le processus de mise en place du mécanisme de gestion administrative et financière des Postes diplomatiques et consulaires est en cours de finalisation ». La note est adressée aux chefs de mission diplomatique et consulaire du Bénin à Abuja, Lagos, Rabat, Moscou, Paris, Beijing, Tokyo, Doha, La Havane, Washington DC, Riyad et au Koweït City.