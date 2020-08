Deux semaines après la double explosion, survenue le 4 août dernier à Beyrouth dans un hangar qui abritait 2750 tonnes de nitrates d’ammonium, les autorités sénégalaises ont manifesté leur soutien au peuple libanais. Par le canal d’une cérémonie qui a eu lieu ce mardi 18 août, la mémoire des victimes a été saluée. En effet, le drapeau libanais a été hissé au Monument de la Renaissance. Plusieurs personnalités de l’administration sénégalaise ont pris part à cette cérémonie.

“Nous avons ressenti ces explosions”

Au nom personnel du Chef de l’Etat, le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop a délivré un message à l’endroit du peuple libanais en général mais en particulier à l’endroit de la communauté libanaise riche de 25 000 personnes au Sénégal. « Nous l’avons ressenti ces explosions. Mais d’abord, le président Macky Sall, c’est en son nom et au nom du peuple du pays de la Téranga, que je prends la parole devant vous pour témoigner de notre solidarité et de soutien à la République et aux frères du Liban. », a notamment déclaré le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.

3050 tonnes de nitrates au port de Dakar

Ce fut également l’occasion pour certains médias de mettre en garde les autorités sénégalaises contre le même drame qui pourrait secouer le pays. En effet, une importante quantité de nitrates d’ammonium serait stockée actuellement au port de Dakar. A en croire l’Observateur, 3050 tonnes de ce produit chimique sont stockés au Môle3 du Port de Dakar. Ce produit chimique entre dans la fabrication d’explosifs et est utilisé comme engrais.