Le 9 août dernier, des éléments de l’armée nigérienne avaient intercepté quatre présumés fournisseurs d’arme à Boko Haram, près de la frontière avec le nord-ouest du Nigéria qu’ils ont éliminé. Après cette opération, l’armée nigérienne vient d’accomplir un nouvel exploit. Elle a annoncé ce lundi la libération de onze otages détenus par Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad, en territoire nigérian.

Les onze otages avaient été kidnappés les 11 et 12 août dans deux villages de la commune de Gueskérou, située le long du lac et qui partage ses berges avec le Niger. D’après les responsables du gouvernorat de la région de Diffa qui ont confirmé l’opération effectuées par leurs soldats, les onze otages sont constitués de trois femmes et de quatre enfants.

“Une rançon de deux millions de FCFA”

D’après la télévision nationale nigérienne qui a diffusé des images des armes et munitions récupérées par les soldats auprès des ravisseurs, ils « ont été traqués par nos militaires qui ont réussi à libérer les otages alors que leurs familles s’apprêtaient à verser une rançon de deux millions de FCFA ». Pour Yahaya Godi, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Diffa qui a reçu les otages après leur libération, c’est un coup dur que l’armée nigérienne a porté à l’ennemi.

Dans cette région du lac Tchad, les prises d’otage par les groupes terroristes contre le versement de fortes rançons sont fréquentes. En effet, depuis plusieurs années, les attaques meurtrières des jihadistes de Boko Haram et de l’Iswap ont occasionné des milliers de morts et centaines de milliers de déplacés.