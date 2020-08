Le candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle a lancé un appel à l’endroit de la star de la musique américaine Cardi B. Joe Biden a saisi l’occasion d’un entretien qu’il a eu avec la rappeuse pour lui demander d’inviter ses milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux à voter pour l’élection de 3 novembre prochain. L’ancien vice-président américain a invité la chanteuse à éviter les démons de la division qui favorisent la victoire dans le camp adverse.

Une génération “intelligente” selon Joe Biden

Selon les propos du challenger de Donald Trump, la génération à laquelle appartient la chanteuse «est la plus intelligente, la mieux éduquée, la moins raciste et la plus engagée de l’histoire». L’échange qui a eu lieu via Zoom a été diffusé par le magazine Elle quelques temps avant l’ouverture de la convention démocrate virtuelle marquant le lancement de la campagne. Celle qui est l’auteure du hit «Bodak Yellow», n’est pas allée par quatre chemins pour donner son intention de vote pour ce scrutin qui s’annonce.

“Chasser Donald Trump du pouvoir”

Pour elle, son intention est de chasser du pouvoir l’actuel président américain qui selon elle mène une politique dangereuse. «Ce que je veux d’abord, c’est chasser Trump. Tout ce qu’il dit sème la zizanie. Nous avons affaire à une pandémie, et ce que je veux, ce sont des réponses. Je veux savoir quand ce sera fini, je veux reprendre mon travail. Mais je ne veux pas quelqu’un qui me mente et qui me dise qu’il n’y a pas besoin de porter de masques», a notamment déclaré la chanteuse américaine.

Cardi B contre le racisme

Elle a également abordé la question relative aux ségrégations raciales qui sévit dans le pays depuis quelques semaines. Elle a mis l’accent sur la réponse qu’apporte le président américain face aux manifestations contre ce phénomène. Tout ceci n’augure selon la star de rien de bon. «Je ne veux pas ressentir de l’animosité pour les gens d’autres races, juste parce que je trouve que les choses sont plus faciles pour eux. Personne ne veut ressentir ça», a-t-elle déclaré.