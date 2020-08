Le géant sud-coréen des télécoms, Samsung vient de prendre une décision importante pour son avenir en Asie. En effet, le géant sud-coréen a décidé de fermer sa grande usine de production d’ordinateurs basée à Suzhou en Chine. Il y a quelques années, l’usine de Suzhou était l’un des fleurons de Samsung, à elle seule, l’usine générait des milliards de chiffres d’affaires. Il ressort que dans les années 2010, l’usine employait prés de 6000 personnes et le chiffre d’affaires estimé à 4,3 milliards de dollars à l’export.

Mais depuis 2018, l’usine de Suzhou a perdu en compétitivité, les bénéfices ont connu une chute vertigineuse pour se retrouver à 1 milliard de dollars. De façon globale, Samsung est en train de réduire sa présence en Chine, depuis deux ans, la marque sud-coréenne a fermé trois usines de fabrication de smartphone au niveau du pays. Les activités d’assemblage de PC à l’usine de Suzhou ont été délocalisés dans un autre pays asiatique, à savoir le Vietnam.

Des centaines d’emplois menacés

Le Vietnam présente une somme d’attractivité notamment en ce qui concerne les coûts de travail qui sont nettement plus avantageux qu’en Chine. En plus de ce paramètre, Samsung souhaite se prémunir des répercussions du conflit commercial qui fait rage entre les États-Unis et la Chine. Selon des médias sud-coréens, Samsung va maintenir un service minimum à Suzhou pour des activités de recherche et développement. La fermeture du site de Suzhou interviendra pour la fin de ce mois d’août, plusieurs travailleurs seront licenciés ou déplacés vers un autre site. Le Vietnam est le grand gagnant dans l’affaire qui bénéficie depuis plusieurs années des investissements massifs de Samsung.