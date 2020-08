C’est surprenant qu’avec tout le ravage que le coronavirus a fait en Espagne, qui est l’un des pays les plus touchés au monde avec plus de 29 000 morts, des individus puissent continuer de douter de son existence. Et de surcroît, ils en appellent au boycott des actions des autorités publiques pour arrêter l’expansion du virus. Mais une fois déjà dans les mailles de police, l’homme âgé de 38 ans dont l’identité n’a pas été révélée, et qui dénonçait « la mascarade du Covid », pourra certainement changer de langage.

Pour l’homme, l’épidémie du coronavirus, est une histoire montée de toutes pièces, et a pour cela, à plusieurs reprises, invité ses abonnés des réseaux sociaux à s’en prendre aux autorités politiques qui font émerger cette fake news. En Espagne, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, le ‘’négationniste du Covid’’comme ils l’ont appelé, était allé jusqu’à inviter à l’assassinat du Premier ministre Pedro Sanchez. « Tout ça pourrait être réglé par un tir dans la nuque de Pedro Sanchez », avait écrit l’individu dans l’un de ses posts sur les réseaux sociaux.

Poursuivi pour plusieurs chefs d’accusations

Il avait également appelé à brûler un groupe de médecins espagnols, invité à mettre la rédaction d’un journal en feu, ou demandait par ailleurs à ses abonnés comment faire pour entrer en contact avec des journalistes auxquels il voulait « ficher une bonne trouille ». Finalement arrêté à Cuarte de Huerva, près de Saragosse dans le nord du pays, le suspect est poursuivi pour incitation à la haine et à la violence, menaces, diffamation et usurpation de fonction.

Concernant cette dernière charge, l’homme s’était également fait passer pour un responsable d’une structure publique en appelant des hôpitaux, clubs de foot, maisons de retraite ou des médias à « répandre des fake news » sur le virus.