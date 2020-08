Alors que les cas augmentent en Gambie, le voisin Sénégalais a décidé de voler à son secours pour partager avec le pays son expérience en la matière. C’est le président sénégalais lui-même qui a pris cette décision. En effet Macky Sall a décidé d’envoyer une forte délégation de professionnels en Gambie.

Une fois sur place, la délégation a été reçue par le président gambien Adama Barrow qui n’a pas hésité à exprimer sa gratitude envers le président sénégalais. “La Covid-19 nous a submergés en tant que population. Le nombre d’infections dépasse nos attentes et dans un court délai. Je me suis donc tourné vers mon frère, le président Macky Sall, pour profiter de l’expérience du Sénégal dans la gestion de la pandémie… Macky Sall a répondu favorablement en m’assurant qu’il saisira son ministre de la Santé, révèle Barrow. Il m’a suggéré que mon ministre de la Santé échange avec son homologue sénégalais. Pour vous dire que tout s’est passé de manière informelle et naturelle entre deux pays d’un même peuple. Nous sommes éternellement reconnaissants au président Sall pour avoir dépêché une telle délégation qui nous a agréablement surpris. Mais à voir de près, ce n’est pas surprenant entre le Sénégal et la Gambie qui partagent beaucoup de choses. Nous devons vivifier cette relation par des actes concrets. C’est ce que vient de démontrer mon homologue sénégalais” a affirmé Adama Barrow.

Toutefois malgré une recrudescence des cas ces derniers jours, la Gambie a totalisé 2685 cas positifs avec 490 personnes guéries et 87 décès.