Le coronavirus n’a pas encore fait ses adieux à la France. Loin s’en faut. Ces dernières 24 heures, il y a eu près de 2000 nouveaux cas de contamination dans le pays. C’est dans ce contexte sanitaire extrêmement préoccupant que la rentrée scolaire est annoncée. Le président Emmanuel Macron a d’ailleurs réuni un conseil de défense ce mardi 25 août « pour organiser cette rentrée dans les meilleures conditions possibles au regard de l’évolution épidémique». C’est du moins ce qu’il laissait lire dans un tweet publié après la rencontre.

Le locataire de l’Elysée promet aux Français des règles claires partout dans les lieux publics, école, et travail pour faire face à cette résurgence de l’épidémie et rassurer tout le monde. Au cours de cette réunion qui a connu la participation de 16 ministres, un point sur les protocoles sanitaires a également été fait. L’exécutif se prépare à rendre obligatoire le port de masque dans les collèges, entreprises et lycées dès le 1er septembre. Il va aussi opérer des contrôles à ses frontières.

“Il n’y a pas de fatalité“

La reprise de l’épidémie fait dire à Emmanuel Macron que les français doivent apprendre à vivre avec le virus. C’est de cette facon qu’ils réussiront à surmonter la crise sanitaire selon lui. « Il n’y a pas de fatalité : si nous faisons preuve d’unité et de sens des responsabilités, nous réussirons » a-t-il ajouté dans un tweet.

L’opposition de son côté réclame la distribution gratuite des masques de protection dans les établissements scolaires. Le ministre de l’éducation Jean Michel Blanquer a déjà fait savoir que les familles « en grande difficulté » pourraient recevoir gratuitement ces accessoires. Mais le reste devra les payer puisqu’ils seront sur la liste des « fournitures scolaires ».