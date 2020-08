En RDC, le prix Nobel de la paix 2018, le Dr Denis Mukwege a été la cible de menaces de mort suite à son engagement pour les populations congolaises victimes d’exactions de toutes sortes depuis des décennies. D’après le communiqué du conseil des ministres, Denis Mukwege est la cible “d’intimidations, correspondances haineuses et menaces de mort“.

Le Dr Mukwege s’est rendu célèbre en opérant des centaines de femmes victimes de mutilations génitales. Dans le jargon qui était utilisé, il réparait ces dernières et leur redonnait par la même goût à la vie. D’après les autorités congolaises, les menaces contre le prix Nobel ont été formulées après sa demande de mise en place d’un tribunal spécial pour juger les crimes contre l’humanité en RDC.

C’est pour cette raison que le président congolais Félix Tshisekedi a «engagé le gouvernement et, particulièrement les Ministres ayant l’Intérieur et la Sécurité ainsi que la Justice dans leurs attributions respectives, de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité du Dr Mukwege et l’ouverture des enquêtes sur ces faits »