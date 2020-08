Plusieurs milliers de comptes appartenant au gouvernement taïwanais ont été piratés par des hackers chinois. L’information a été donnée par des responsables chargés de la sécurité informatique, qui ont précisé qu’il s’agit de 6000 comptes emails piratés dans une tentative de dérober des données. Dans une interview accordée à un média français, le directeur adjoint du bureau d’enquête sur la cyber-sécurité de Taïwan, Liu Chia-zung a indiqué : « Nous savons d’une manière certaine que ces 6000 comptes emails ont été compromis. Nous sommes encore en train d’évaluer l’étendue des dommages ».

Les dégâts ne sont « pas négligeables »

Selon lui et d’après les informations qu’ils ont à leur disposition, les dommages engendrés par cette infiltration sont importants. Liu Chia-zung a par ailleurs souligné que les responsables de la cyber-sécurité avaient l’intention de mettre en garde les utilisateurs contre cette « menace ». Notons qu’un responsable du bureau d’enquête sur la sécurité de Taïwan avait assuré que les dégâts causés par cette attaque informatique ne sont « pas négligeables ». Il a précisé que l’étendue de la cyber-attaque était en cours d’évaluation. A en croire le bureau d’enquête sur la cyber-sécurité deux groupes chinois de pirates, Taidoor et BlackTech, visent depuis 2018, les services gouvernementaux taïwanais et les fournisseurs d’accès à internet.

Pour rappel, Taïwan a pointé du doigt la Chine d’avoir accru une campagne d’attaques informatiques contre lui, depuis l’élection en 2016, de l’actuelle présidente du pays. Celle-ci, Tsai Ing-wen, rejette l’idée selon laquelle son pays fait partie de l’empire du milieu. En janvier dernier, elle a été réélue. Cette victoire a montré l’attachement des électeurs à l’indépendance de Taïwan.