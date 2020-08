Le ministre français de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui avait été au cœur d’une polémique juste après sa nomination pour avoir tenu des propos supposés anti-féministes, a du s’expliquer une nouvelle fois sur des propos qu’il a tenu et qui sont qualifiés d’anti-écologique. Les propos tenus par le ministre sont contenus dans un livre écrit par Willy Schrean, président de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), qu’il a préfacé et qui va paraître ce mardi 18 août.

C’est le Journal du dimanche qui dans son édition de ce jour a dévoilé la préface de l’ouvrage. Dans la préface, le garde des sceaux a pris la défense des chasseurs, contre les défenseurs de la cause animale, qu’il a qualifié de : « illuminés », « intégristes », « extrémistes », et de « dogmatisme aveugle », et qui perçoivent les chasseurs comme des « meurtriers ».

“Les ayatollahs de l’écologie”

Et c’est bien ces mots considérés d’anti-environnement qui vont pousser les internautes à s’en prendre à lui en le considérant comme un anti-écologiste. Il a été principalement pris à partie pour son expression les « les ayatollahs de l’écologie » qu’il a utilisé pour qualifier les défenseurs de la cause animale. « Cher Éric Dupond-Moretti, vous connaissez mieux que d’autres le poids des mots. Utiliser la formule “ayatollah de l’écologie”, c’est tout sauf viser la nuance et le rassemblement. C’est utiliser une rhétorique anti-écologique, qui cherche à discréditer, » a déclaré un internaute, Mathieu Orphelin.

Cher @E_DupondM, vous connaissez mieux que d'autres le poids des mots. Utiliser la formule "ayatollah de l'écologie", c'est tout sauf viser la nuance et le rassemblement. C'est utiliser une réthorique anti-écologique, qui cherche à discréditer.

Tous Ecologiques, @JeanCASTEX ? https://t.co/FT2h6H0fMY — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) August 16, 2020

Se sentant incompris, le ministre de la justice en bon avocat a pris sa propre défense à travers un tweet. « Ai-je à un seul moment remis en cause la lutte contre le réchauffement climatique comme je peux le lire depuis ce matin ? On peut être contre l’interdiction d’une certaine chasse et défenseur du climat et de la nature, comme je le suis et l’ai toujours été, » s’est-il justifié.

1/2 Ai-je à un seul moment remis en cause la lutte contre le réchauffement climatique comme je peux le lire depuis ce matin ? On peut être contre l’interdiction d’une certaine chasse et défenseur du climat et de la nature, comme je le suis et l’ai toujours été. — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) August 16, 2020

“Je n’ai jamais incriminé les écologistes”

Le garde des Sceaux a ensuite essayé de faire comprendre ce qu’il voulait signifiait par « ayatollah de l’écologie » avant de déplorer cette manière de faire dans la société française où « les uns soient contre les autres ». « Je n’ai jamais incriminé les écologistes mais des ayatollah de l’écologie. Les premiers sont pour moi bien différents des seconds. Y a-t-il encore de la place pour la nuance et le rassemblement dans notre société ? », a-t-il déploré.