Depuis les explosions de Mardi dernier, les secours sont à pied d’œuvre dans la capitale libanaise pour en sus de porter secours aux sinistrés, continuer à fouiller les gravats à la recherche de personnes enfouies. Mais alors que la communauté internationale et de nombreux partenaires du pays mettent sur pied un plan d’aide et de soutien aux pays, les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes réelles des explosions. Ce vendredi, le président libanais, Michel Aoun laissait entendre que la catastrophe de Mardi pourrait avoir une cause « extérieure ».

Michel Aoun se prononce

Dès les premières heures de la catastrophe, des sources officielles avaient fait mention de poches d’ammonium dans les environs du port comme les sources des explosions. Pour la communauté internationale, il était urgent de déterminer les circonstances exactes qui avaient conduit à la catastrophe afin d’en tirer les conclusions qui s’imposaient et au besoin en situer les responsabilités.

Mais ce vendredi, le président libanais Michel Aoun rejetait les appels à une enquête internationale sur l’explosion massive du port et suggérait une action extérieure. Interrogé par un journaliste lors d’une interview télévisée le président Aoun avait déclaré qu’il pensait qu’ « une enquête internationale sur la question portuaire » pourrait « diluer la vérité ». Car selon lui, même si la cause véritable n’avait pas été déterminée il était possible que les explosions aient été causées par « la négligence ou une action externe, avec un missile ou une bombe ».

Une position de la tête de l’état qui éclairait d’un nouveau jour les appels à des réformes du président français lors de sa visite à Beyrouth ce jeudi. En effet Emmanuel Macron, tout en assurant le peuple libanais de son plaidoyer actif auprès de la communauté internationale, le président français avait également insisté sur une nécessaire cohésion politique. Des propos qui avaient d’ailleurs suscité de vives réactions de la part l’opposition en France.